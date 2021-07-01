شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 38.90 فلس، مخترقا بذلك المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 36 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 38.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 39.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط