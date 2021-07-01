شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 01-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 98.60 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 90 فلس كمستوى اول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 106 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 95.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 100 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط