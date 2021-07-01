شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق مرتفعاً ويحقق مكاسب شهرية وفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء، واستفادت وول ستريت من صدور بيانات اقتصادية إيجابية، كما حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب شهرية وفصلية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 692 ألف وظيفة خلال مايو/أيار، وهو ما تجاوز توقعات بإصافة 555 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، قفز مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بنسبة 8% في مايو/أيار مخالفا توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.1%.



هذا، ومن المنتظر يوم الجمعة المقبل إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7% أو ما يعادل 49 سنتا وأغلق عند 73.47 دولار للبرميل، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 10.1%، وبلغ أعلى سعر عند 74.1 دولار وأقل سعر عند 72.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% أو ما يعادل 37 سنتا وأغلق عند 75.13 دولار للبرميل، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 8%، وبلغ أعلى سعر عند 75.6 دولار وأقل سعر عند 74.3 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 210 نقاط) إلى 34502 نقطة، وسجل خسائر شهرية بنسبة 0.1%، لكنه حقق مكاسب فصلية بنسبة 4.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 34553 نقطة وأقل مستوى عند 34245 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4297 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب شهرية بنسبة 2% ومكاسب فصلية في الربع الثاني بنسبة 8%، وبلغ أعلى مستوى عند 4302 نقطة وأقل مستوى عند 4287 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 14503 نقاط، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 5% ومكاسب فصلية بنسبة 9.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 14526 نقطة وأقل مستوى عند 14478 نقطة.