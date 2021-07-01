شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع قوي بفعل المخاوف حيال المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو حاد في ظل القلق بالأسواق بشأن المعروض.



وكشف تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن أن المساحات المزروعة بالقمح في الولايات المتحدة بلغت 46.743 مليون فدان، وهو ما تجاوز توقعات المحللين عند 45.940 مليون فدان.



ويرى مراقبون أن المساحات المزروعة بالقمح في ولاية "داكوتا الشمالية" عرضة للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.



وفي التقرير الفصلي لوزارة الزراعة الأمريكية، أفادت أن المخزون من القمح المحلي حتى الأول من يونيو/حزيران بلغ 844 مليون طن، وهو المستوى الأدنى في 6 سنوات، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيل مخزون عند 859 مليون طن.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 5.2% إلى 6.79 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 6.81 دولار وأقل سعر عند 6.32 دولار.