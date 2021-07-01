شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء عن أن القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجلت انكماشا بنسبة 1.6% في الربع السنوي الأول بيما أشارت توقعات المحللين إلى انكماش بنسبة 1.5%.



وسجل الحساب الجاري للمملكة المتحدة عجزا قدره 12.8 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول مقارنة بتوقعات تسجيل عدزا قدره 13.9 مليار جنيه إسترليني.



هذا، ومن المنتظر يوم الجمعة المقبل إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 1.3834، وسجل أعلى سعر عند 1.3835 في حين سجل أقل سعر عند 1.3825.