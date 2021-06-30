شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من تراجع مخزونات الخام الأميركية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 11 ثانية - 12:42 صباحًا, 1 يوليو 2021 م
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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السادس على التوالي.
وأنهى عقد خام برنت لأغسطس، الجلسة مرتفعاً 37 سنتا يما يعادل 0.5 % إلى 75.13 دولار للبرميل، وزاد عقد سبتمبر 34 سنتاً لتجري تسويته عند 74.62 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي 49 سنتا عند التسوية أو 0.7 % إلى 73.47 دولار للبرميل.