أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من تراجع مخزونات الخام الأميركية

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السادس على التوالي.

وأنهى عقد خام برنت لأغسطس، الجلسة مرتفعاً 37 سنتا يما يعادل 0.5 % إلى 75.13 دولار للبرميل، وزاد عقد سبتمبر 34 سنتاً لتجري تسويته عند 74.62 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأميركي 49 سنتا عند التسوية أو 0.7 % إلى 73.47 دولار للبرميل.