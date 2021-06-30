شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات وتعافي الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مسجلة مكاسب شهرية وفصلية، وذلك بعد أن انخفضت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، وتوقع تقرير لأوبك شحًا في المعروض بالسوق هذا العام.

وأنهى عقد خام برنت لأغسطس، والذي حل أجله اليوم، الجلسة مرتفعا 37 سنتا يما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.13 دولار للبرميل. وصعد عقد سبتمبر 34 سنتا لتجري تسويته عند 74.62 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 49 سنتا عند التسوية أو 0.7 بالمائة إلى 73.47 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان كلاهما أقل بعض الشيء عن أعلى مستوياتهما منذ 2018، وسجلا مكاسبهما الشهرية السابعة في الأشهر الثمانية الماضية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من عشرة بالمائة في يونيو، بينما ارتفع برنت بأكثر من ثمانية بالمائة.

أظهر استطلاع لرويترز أن برنت من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 67.48 دولار للبرميل هذا العام و64.54 دولار لخام غرب تكساس الوسيط، بارتفاع عن استطلاع مايو.