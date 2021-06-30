شكرا لقرائتكم خبر عن 55 % زيادة متوقعة بسعر الأغنام قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار المواشي خلال الفترة الحالية، وقبل عيد الأضحى بالمنطقة الشرقية، فيما تراوحت الأسعار بين 1100 ريال و1600 ريال، بحسب نوع الماشية، فيما أرجع مختصون زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والبرسيم، والرسوم التي وضعتها البلدية، في الوقت الذي طالب فيه عدد من المتسوقين بتحديد أسعار المواشي لا سيما تزامنًا مع المواسم والأعياد التي عادة ما يستغل التجار تلك الفترة برفع الأسعار، بينما توقع متعاملون أن ترتفع الأسعار في الأيام الثلاثة التي تسبق العيد لتسجل أسعارًا غير مسبوقة؛ إذ ستتراوح بين 1700 و2500 ريال بزيادة تقدر بنحو 55%.

ورصدت جولة ميدانية لـ«اليوم» في سوق الماشية بحاضرة الدمام على طريق بقيق، ارتفاع أسعار الأغنام وركودًا في الشراء، إذ بلغ سعر الخروف النعيمي 1600 ريال، بينما بلغ سعر الحري 1400 ريال، وتفاوتت أسعار بقية الأغنام المستوردة والمهجنة والتيوس لتسجل نحو 1100 ريال.

وأكد غرم الزهراني، تاجر مواشي، أن أسعار الأعلاف والبرسيم ارتفعت أسعارها، وبالتالي يخضع السوق إلى العرض والطلب، مما يتسبب في ارتفاع أسعار المواشي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية التي تسبق موسم عيد الأضحي يشهد السوق ركودًا، فيما الأسعار تكون متغيرة وغير ثابتة، وذلك بحسب نوع الأغنام.

وتوقع الزهراني أن ترتفع أسعار الأغنام في الأيام الثلاثة التي تسبق عيد الأضحى، مقارنة بأسعار الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن أسعار أغنام النعيمي تتراوح بين 1700 و2500 ريال، فيما سعر الحري سيتراوح بين 1600 ريال و2300 ريال، بينما تتراوح أسعار الأغنام السواكني بين 1300 ريال و1800 ريال.

وأضاف إن الأسعار المتوقعة قبل عيد الأضحي غير مسبوقة في تاريخ بيع الأغنام خلال السنوات الخمس الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي مرتبط بزيادة سعر الأعلاف، بالإضافة إلى الرسوم التي وضعتها البلدية، وهي عوامل ساعدت على زيادة الأسعار في الفترة الحالية.