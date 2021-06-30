بزيادة 13%.. صرف معاشات يوليو اعتبارا من الغد من ماكينات الصراف الآلي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات يوليو اعتبارا من غدٍ الخميس، من ماكينات الصرف الآلى مع الزيادة المقررة بنسبة 13%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، في تصريحات صحفية، بتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات مع الزيادة الجديدة، بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، مع تشكيل مجموعات عمل، من أجل تذليل أى عقبات ومتابعة عمليات الصرف أول بأول.

كما وجهت الوزيرة بنك ناصر الاجتماعىُ بضخ الأموال بماكينات الصرف التابعة للبنك فى إطار التسهيل على أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن الرئيس لديه اهتمام كبير بملف اصحاب المعاشات وحرصه الدائم على متابعة هذا الملف.