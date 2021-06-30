قرض مشترك من بنك مصر والعربي الإفريقي لـ حسن علام العقارية بقيمة 4 مليار جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أحمد أبوعقيل

وقع بنك مصر و البنك العربي الافريقي الدولي عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الشركة العالمية للاستثمار العقاري وهي أحدى شركات حسن علام العقارية بقيمة 4 مليار ومائة وستون مليون جنيهاً مصرياً، وتم التوقيع على عقد القرض المشترك في يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وشريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي ، والمهندس محمد علام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية ، و لفيف من قيادات بنك مصر ، البنك العربي الافريقي الدولي، و شركة حسن علام العقارية .

ويهدف القرض لتمويل مشروع Swan Lake Residence بالقاهرة الجديدة الخاص بالشركة العالمية للاستثمار العقاري، والذي يعد بمثابة أول تمويل مشترك يتم منحه للشركة في شكل Developer Financeلتمويل إحدى مشروعاتها السكنية هذا وقد قام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب، بينما قام البنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، وقد ساهم كل بنك بنسبة 50% من إجمالي قيمة التمويل.

و أشاد عاكف المغربى بالتعاون المثمر من جانب بنكي مصر ،و البنك العربي الافريقي الدولي والذي اسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي ،و ان مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائده على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء.

وفى ذلك الشأن أضاف شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي: " نحن نؤمن إيماناً صادقا بإمكانات القطاع العقاري في مصر الذي ازدهر بشكل واضح على مدى السنوات القليلة الماضية، ويتعهد البنك العربي الافريقي الدولي بتكملة وتنمية دوره الفعال في القطاع المصرفي بمواصلة دعم المشاريع العقارية الاستثنائية والتعاون مع البنوك الرائدة مثل بنك مصر ومشاركة شركات التطوير العقاري الناجحة مثل شركة حسن علام العقارية لتنشيط الاقتصاد المصري ودعم وتيرة التشييد والبناء وتوفير مختلف الخدمات لشرائح السكان المتعددة."

ومن جانبه، قال محمد علام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية قائلا: "فى حسن علام العقارية، نحن نقدر مفهوم الشراكة، و من هذا المنطلق نحن سعداء بالتعاون مع الكوادر الاحترافية ببنكي مصر والعربي الافريقى الدولي بشأن التسهيل الائتماني المشترك و البالغ حوالى 4 مليار جنيه مصري، و ذلك لدعم وتيرة البناء و التشييد و التسليم لمشروعنا الرائد SwanLake Residences

والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي المتميز فى قلب القاهرة الجديدة. كما أننا نفخر بهذه الشراكة التي نصفها بالمثمرة حيث أنها ستقدم المزيد من الدعم لخطط الدولة في مجال إنعاش الاقتصاد المصري وتقليص البطالة من خلال العمل على توفير ما يقارب حوالى 200,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و يقع المشروع على مساحة 438 فدان ليستضيف ما يقارب 6,600 أسرة، و يحتوى على مجموعة متجانسة من المشاريع ذات المداخل المستقلة، و لكل منها طابع فريد لتلبية احتياجات العملاء المستهدفين، مع إتاحة قدر كبير من الخصوصية و الأريحية. ذلك بالإضافة إلى تنوع المنتج الذي يتيحه المشروع ما بين الفيلات المستقلة وشبه المستقلة وكذلك الشقق الفاخرة."



وأشار محمد خيرت -رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر الى أهمية هذا التمويل والذي يساهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الوطنية للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في القاهرة الجديدة، مشيدا بدور الكوادر المدربة علي اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية ، حيث بنك يعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وعلقت الدكتورة أماني سمير، القائمة بأعمال رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي : "يطمح البنك العربي الافريقي الدولي إلى المشاركة في المزيد من التحالفات المصرفية المثمرة التي تمكن القطاع المصرفي من مساندة مختلف القطاعات مما ينعكس بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات بصلابة."

وصرح الأستاذ أمير غنام، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الافريقي الدولي: "نحن فخورون بالوقت القياسي الذي تمت به تلك الشراكة والاحترافية التي تمتع بها كافة فرق العمل في التجهيز لذلك التمويل، ونتطلع للمزيد من الصفقات المجزية على مدار عام 2021."