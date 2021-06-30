شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر تميز بالبورصة المصرية بنسبة 10.72% في ثاني أسبوع تداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.5% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 15.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأخير في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 667.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.5 مليار جنيه إلى 357.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.5 مليار جنيه إلى 115.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 458.1 مليار جنيه إلى 472.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.2%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.838 مليار ورقة منفذة على 189 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 27.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.714 مليار ورقة منفذة على 266 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 2.4 مليون ورقة منفذة على 387 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 45.22% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.78%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 543.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 51.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 90.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4 مليارات جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 142.2 ألف عملية.