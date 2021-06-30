شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وعامر..وارتفاع "أموك" و"باكين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 226.224 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 146.767 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.002 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 349.997 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين إلى 3.914 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.727 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.137 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.639 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 عند مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 358 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.83%، والعرب على 8.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 432.4 ألف جنيه، 749 ألف جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.3 مليون جنيه، 416.4 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12813 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 2406 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.