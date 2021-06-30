شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع رغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 692 ألف وظيفة خلال مايو/أيار، وهو ما تجاوز توقعات بإصافة 555 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، قفز مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بنسبة 8% في مايو/أيار مخالفا توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.1%.



هذا، ومن المنتظر يوم الجمعة المقبل إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1771.4 دولار، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1774.7 دولار وأقل سعر عند 1753.2 دولار.