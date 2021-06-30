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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، بحثت مع رجال أعمال تبوك تعزيز الاستثمار في مجالات واعدة. جاء ذلك خلال لقائها مع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك سالم عيد العطوي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة.

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