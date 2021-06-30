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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة مكافحة التستر التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع عقدت اجتماعها الأول برئاسة رئيس الغرفة أحمد الشغدلي، وحضور أعضاء اللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة أن أهداف اللجنة تتمثل في القضاء على جرائم التستر في القطاعات كافة، مع حرصها على زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين بينبع، وتكثيف الرقابة والتوعية لقطاع الأعمال بأضرار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني لقطاع الأعمال.

وبين أن اللجنة تنسق مع عدد من اللجان القطاعية المختارة لعقد لقاءات وورش عمل مع القطاعات التي تمثلها، للتعريف ببرنامج مكافحة التستر التجاري، ورصد النتائج والحلول للقضاء على هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني.