لجنة مكافحة التستر التجاري

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وأوضح رئيس اللجنة أن أهداف اللجنة تتمثل في القضاء على جرائم التستر في القطاعات كافة، مع حرصها على زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين بينبع، وتكثيف الرقابة والتوعية لقطاع الأعمال بأضرار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني لقطاع الأعمال.
وبين أن اللجنة تنسق مع عدد من اللجان القطاعية المختارة لعقد لقاءات وورش عمل مع القطاعات التي تمثلها، للتعريف ببرنامج مكافحة التستر التجاري، ورصد النتائج والحلول للقضاء على هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني.
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