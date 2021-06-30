مؤسسة الحبوب

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وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 43,518,206 ريالات، وذلك لـ127 مزارعا، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم بلغ 183,886,657 ريالا لـ596 مزارعا وبكمية 142,693 طنا.
يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 300,830 طنا لـ1300 مزارع.
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