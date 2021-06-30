بطالة السعوديين أقل من معدلها قبل الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول2021 إلى أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا ، بحسب نتائج مسح القوى العاملة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس، حيث سجل 11.7% مقارنة مع 11.8% بنهاية الربع الأول 2020. كما سجل المعدل تراجعا مقارنة بالربع الرابع العام الماضي، حيث كان 12.6%. وتوزع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2% للذكور و21.2% للإناث.

ووفقا لنتائج المسح، انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان من 7.4% في الربع الرابع 2020 إلى 6.5% بنهاية الربع الأول 2021. وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور للربع الأول2021، إذ وصل إلى 3.7% مقارنة بـ 4.0% في الربع السابق، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من 20.2% في الربع الرابع 2020 ليصل إلى 16.1% في الربع الأول2021.

وكشفت نتائج المسح وجود ارتفاع طفيف في معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان خلال الربع الأول من عام 2021م؛ إذ بلغ 61.1% مقارنة بـ 61.0% في الربع السابق.

وأشارت النتائج إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور في الربع الأول2021م لتصل إلى79.7% انخفاضا من 80.6% خلال الربع السابق، بينما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث خلال الربع الأول2021 ليصل إلى 33.6% مقارنة بـ 32.1% في الربع الرابع 2020.

وبينت نتائج المسح انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إذ بلغ 49.5% في الربع الأول من عام 2021م، بينما كان 51.2% في الربع السابق، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66.2% في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث 32.3%.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: الأول من خلال تنفيذ مسح أسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة الكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النشطين وغير النشطين اقتصاديا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما المصدر الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المسجلة والمحدثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الالكتروني الـمتبع في هذه الجهات، حيث يقوم كل من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني)، بتزويد الهيئة بالبيانات المسجلة لديهم بشكل دوري عن طريق الربط الالكتروني بوصف هذه الجهات مصدرا رئيسا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.

معدل البطالة للسعوديين







11.7%



ذكور 7.2%



إناث 21.2%



معدل البطالة للسكان