شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، ووسع مكاسبه عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 692 ألف وظيفة خلال مايو/أيار، وهو ما تجاوز توقعات بإصافة 555 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، قفز مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بنسبة 8% في مايو/أيار مخالفا توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.1%.



هذا، ومن المنتظر يوم الجمعة المقبل إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92 نقطة.