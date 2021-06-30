شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي عقب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية والترقب عن كثب لبيانات التوظيف الشهرية الأمريكية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي الكندي سجلت انكماشا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، بينما توقع محللون انكماشا بنسبة 0.8%.



وارتفع مؤشر أسعار المواد الخام في كندا بنسبة 2.7% خلال مايو/أيار الماضي دون توقعات بارتفاع نسبته 3%.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



تجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 692 ألف وظيفة خلال مايو/أيار، وهو ما تجاوز توقعات بإصافة 555 ألف وظيفة.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:33 بتوقي جرينتش عند 0.8059، وسجل أعلى سعر عند 0.8095 وأقل سعر عند 0.8049.