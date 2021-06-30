شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "االخزيف" تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 37.5 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 25 مليون سهم بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية يوم تداول 5 سبتمبر المُقبل، على أن يتم صرف الأرباح في 19 سبتمبر المُقبل.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 31.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الحالي للمرة الأولى بمبلغ 3.07 مليون ريال حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم. وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة.