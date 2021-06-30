شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع "أنابيب" للربحية خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية لأنابيب الصلب، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 16.8 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 15.8 مليون ريال الربع الأول السابق.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 إلى ارتفاع مبيعات الشركة، وذلك بسبب قيام الشركة بتسليم الطلبات للعملاء والذي تأخرت في فترات سابقة بسبب جائحة كورونا، وانخفاض هامش تكلفة المبيعات للربع الحالي من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. مما ساهم في رفع هامش الربح للربع الحالي.

وارتفعت المبيعات إلى 129.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 66.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 34.5 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 26.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى التأثير بجائحة كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة المصاريف الادارية التي بلغت 45.49 مليون ريال في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 33.01 مليون ريال في السنة المالية 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في السنة المالية 2020.