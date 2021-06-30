شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع سعودي عماني يبحث تعزيز التكامل في قطاعي الصناعة والتعدين بين البلدين. والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، وذلك لمناقشة الفرص تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين. وبحث الاجتماع الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وأهمية تكوين فريق عمل مشترك يعزّز من التكامل الصناعي بين الدولتين، إضافة إلى تبادل الخبرات في التشريعات والأنظمة والخدمات، كما اتفق خلال الاجتماع على إعداد برنامج زيارات متبادلة بين المسؤولين في الوزارتين للاطلاع على التجارب الصناعية، إلى جانب الاتفاق على إقامة ملتقيات صناعية مشتركة في البلدين. واستعرض قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة خلال الاجتماع دور جهات منظومة الصناعة والتعدين وأجهزتها التنفيذية، التي تعمل كممكن للقطاع الصناعي، وتتكامل مع المنظومة الصناعية في مسارات التمكين والتشريع والتحفيز، إضافة إلى تهيئتها للبيئة المناسبة للمستثمر المحلّي والخارجي على جميع الأصعدة، من البنية التحتية إلى سهولة الإجراءات التي تمكنه من مزاولة أعماله بكل يسر، والجوانب التمويلية المقدمة عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي. وتطرق الاجتماع إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وعمان 2040 والفرص الطموحة لتعزيز التعاون بين الجانبين والعمل على العديد من الأهداف الإستراتيجية في القطاع الصناعي، وتتضمن مشاريع عملاقة ستعود بالنفع على البلدين، وسيسهم التعاون بينهما في تحقيقها وإنجاحها على أرض الواقع. حضر الاجتماع من الجانب السعودي معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان ، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، وعدد من قيادات ومسؤولي منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، فيما حضره من الجانب العماني سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، ووكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة الدكتور صالح بن سعيد مسن وعدد من قيادات المنظومة في الدولتين الشقيقتين .