شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث العاصمة الإدارية: أنجزنا مشاريع بنسبة 100% ونستقبل 250 ألف عامل ومهندس يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن فكرة مشروع المدينة بدأت من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مارس 2015، موضحا أن القاهرة أصبحت مزدحمة للغاية، والبحث عن مجتمع عمراني مختلف ومدينة من مدن الجيل الرابع، أصبح حتميا، وبدأنا العمل على الأرض آخر العام من دراسات بحثية وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أنه وبعد خمس سنوات تغير الأمر وتم إضافة مساحة للعاصمة الجديدة تجاوزت الـ714 كيلو متر مربع وهي أكبر من مساحة بعض الدول كمساحة وسعر الأرض زاد مؤخرا وجذبنا استثمارات أجنبية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، انهينا مشاريع حالياَ بنسبة 100% وسيتم نقل الوزارات الحكومية، كما أن هناك المدينة الرياضة ومدينة الثقافة والفنون بمكونات تجذب كل المهتمين في هذين المجالين الهامين، موضحة أن الحلم أصبح حقيقة بوجود إرادة سياسية حقيقة، كما أن صناعة الإعمار تجذب العديد من الصناعات الأخرى حولها وكذلك توفر فرص عمالة كبيرة، وتساهم في خفض نسبة البطالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة تستقبل يوميا 250 ألف عامل ومهندس وفني للعمل في العاصمة الإدارية، كما أن حجم استثمارات كبير للغاية، كما العاصمة تبني حالياً من خارج ميزانية الدولة وهو ما ينهي مجالات الشك والمغالطات.