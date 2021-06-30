شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم .. ارتفاع البورصة فى ختام تداولات يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأحداث والأخبار الهامة لعل أبرزها إغلاق البورصة المصرية هذا الشهر على ارتفاعات جماعية، وفي سياق السطور التالية نستعرض أبرز الأحداث الاقتصادية.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي -مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وسيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك,

وجاء ذلك خلال احتفالية بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولى، وتأتى أهمية هذا الإصدار باعتباره علامة فارقة ورئيسية فى مساهمة سوق رأس المال في الجهود المبذولة لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر ولعب دور حيوي مؤثر في تحقيق أجندة مصر 2030 وأهدافها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى انه الأول من نوعه في مصر.





بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الثورة التي عبرت عن اختيارات حرة للشعب المصرى وكتبت فصلًا جديدًا في التاريخ السياسي للأمة المصرية كانت أيضًا بداية لنهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تكلفة المشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021) تصل إلى 4.4 تريليون جنيه، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول إرساء دعائم البناء والتنمية والاستقرار.

وأضافت السعيد أنه خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2020)، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تضمن الخطة الاستثمارية لعام 20/2021، استثمارات عامة تتعدى تكلفتها الكلية 2 تريليون جنيه، وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات، أبرزها تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12813 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.





قام البنك المركزى المصرى بتدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكترونى للبنك والتى من شأنها أن تدعم وتعزز مستويات الشفافية للسياسات وبيانات البنك المركزى.

وصرحت سالي رفعت "وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق" أن مهمة المنصة تتمثل في تعميق وتشجيع إقامة حوار بناء وفعال، مع فتح قنوات اتصال للمستثمرين مع البنك المركزى من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحاً حول الآفاق والتطورات الاقتصادية.

كما أكدت أن المنصة تقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلى فى مصر، وسلسلة من الروابط المفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك المركزى المصرى، إلى جانب التحديث المستمر للفعاليات المستقبلية والأحداث المهمة التى تنظمها إدارة علاقات المستثمرين.