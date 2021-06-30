شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يصعد بخسائر "تهامة للإعلان" السنوية 192% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 191.8% خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 84.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 29.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 53.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية 36.1 مليون ريال العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى إنخفاض مجمل الربح بما يقارب 19.6 مليون ريال، حيث إنخفض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 8 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والانخفاض الكبير فى الإنفاق الإعلاني من العملاء خلال السنة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات بعد إنتهاء عقد بعض المواقع الإعلانية.

وتراجعت المبيعات إلى 73.3 مليون ريال خلال العام الماضي، مُقابل مبيعات بلغت 96.8 مليون ريال خلال العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة حققت صافي خسائر بلغت 37.4 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 14.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام الماضي.