شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 6.5 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.7 مليون برميل إلى 452.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.7 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 1.5 مليون برميل إلى 241.6 مليون برميل، في حين انخفض مخزون المقطرات بنحو 0.9 مليون برميل إلى 137.1 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 8.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.