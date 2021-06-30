شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الأسهم الأمريكية و"إس أند بي 500" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استمرار الترقب لصدور بيانات اقتصادية هامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 34435 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4296 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 14504 نقاط.