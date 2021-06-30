شكرا لقرائتكم خبر عن "زيارة تعريفية" سياحية وأثرية لوفد إعلامى روسى لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، زيارة تعريفية لوفد إعلامي من التليفزيون الروسي الرسمي إلى مصر هذا الأسبوع، سيقوموا خلالها بجولة في عدد من المدن السياحية المصرية لتصوير تقرير تلفزيونى عن مقومات السياحة المصرية.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها للترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة في كبري الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتي من بينها السوق الروسي.



الوفد الإعلامي خلال الزيارة

وقد استقبل الوفد ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة في أولى زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامح الزيارة أيضاً عدد من المواقع السياحية والأثرية في كل من مدن القاهرة والأقصر والغردقة.

وأشار ماجد أبو سديرة إلى أن التليفزيون الروسي سوف يقوم بإعداد حلقة في أحد برامجه الشهيرة الترويجية تبرز تنوع وتميز المنتج السياحي المصري مع تسليط الضوء على كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تتخذها كافة المنتجعات والفنادق والمواقع والمزارات السياحية والأثرية المصرية.

كما أكد على أهمية السوق الروسي بالنسبة للسياحة المصرية وما يمثله من أهمية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.