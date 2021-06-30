شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام البنك المركزى المصرى بتدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكترونى للبنك والتى من شأنها أن تدعم وتعزز مستويات الشفافية للسياسات وبيانات البنك المركزى.

وصرحت سالي رفعت "وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق" أن مهمة المنصة تتمثل في تعميق وتشجيع إقامة حوار بناء وفعال، مع فتح قنوات اتصال للمستثمرين مع البنك المركزى من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحاً حول الآفاق والتطورات الاقتصادية.

كما أكدت أن المنصة تقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلى فى مصر، وسلسلة من الروابط المفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك المركزى المصرى، إلى جانب التحديث المستمر للفعاليات المستقبلية والأحداث الهامة التى تنظمها إدارة علاقات المستثمرين.

لتصفح المنصة برجاء نقر الرابط التالى: https://www.cbe.org.eg/ar/IR/Pages/default.aspx