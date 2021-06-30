شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار يضغط على العقود الفورية للنيكل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على أسعار السلع والمعادن.



يأتي ذلك وسط مراقبة المستثمرين عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



ويتوقع محللون تلقي المعادن الصناعية دعما من المشتريات الصينية وتعافي الاقتصاد العالمي لا سيما الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة كورونا في ظل النجاح في السيطرة على تفشي الفيروس في بعض الدول.



وتجدر الإشارة إلى أن النيكل يستخدم بكثافة في صناعة الصلب، كما لفت الأنظار في السنوات الأخيرة لصناعة السيارات الكهربائية بسبب إمكاناته الواعدة في صناعة البطاريات.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 92 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 18362.2 دولار للطن.