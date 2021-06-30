شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 74.10$ ، من مستوى الافتتاح عند 73.44$، وسجل أدنى مستوي عند 72.84$ ،وصعد خام برنت بحوالي 0.9% إلى مستوي 75.28$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 74.62$ ، وسجل أدنى مستوي عند 73.96$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الثلاثاء ،ارتفاعا بنسبة 0.9% ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى أسبوع عند 72$ للبرميل ،وصعد خام برنت بحوالي 0.1% بعدما سجل مستوى 73.38$ للبرميل الأدنى منذ 21 حزيران/يونيو الجاري.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 25 حزيران/يونيو، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 457.4 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 20 آذار/مارس 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 4.2 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل،فى أول انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

يدعم أسعار النفط أيضا فى الوقت الحالي ،أنباء حول تأجيل المحادثات بين الحكومة الإيرانية والغرب حول إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 إلى وقت غير محدد.

من المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك بلس" غدا الخميس فى فيينا لمناقشة تخفيف قيود الإمدادات ،وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إن الطلب العالمي من المتوقع أن يرتفع 6 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.