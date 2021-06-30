شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الغذاء والدواء": أولوية الهيئة سلامة المنتجات التي نستوردها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن أولوية الهيئة ضمان سلامة المنتجات التي تستوردها المملكة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من خلال مراقبة المنتجات الغذائية المستوردة عبر ثلاث مراحل تبدأ من بلد الصنع مرورًا بالمنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، وانتهاءً بالتفتيش المحلي على المصانع والمستودعات .

وأوضح الجضعي خلال استضافته في مقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي بالرياض أمس لاستعراض جهود الغذاء والدواء في اعتماد ومراقبة المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة، إضافةً إلى توعية المجتمع بسلامة المنتجات أن بقايا المبيدات في الأغذية انخفضت خلال الأعوام الثلاث الماضية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرًا إلى أن الهيئة وشركاءها في الجهات الحكومية الأخرى يعملون على خفضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأفاد أن اعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) يتم بعد عمليات عدة تشمل تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، والتحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، والتحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد(GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية، إضافةً إلى عقد اجتماعات مع خبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين، والاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة على الاستفسارات التي تقدمها الهيئة.

وبين الجضعي أن جميع الأدوية في المملكة تُنقل من خلال مركبات نقل مخصصة تتميز بخاصية قياس درجة الحرارة ومستوى الرطوبة وتراقب من خلال نظام إلكتروني دقيق, لافتًا الانتباه إلى أن الأدوية البديلة المصنعة محليًا تتمتع بذات الفاعلية والجودة التي يتميز بها الدواء المبتكر, مؤكدًا متابعة الهيئة لإعلانات المنتجات الخاضعة لرقابتها في وسائل الإعلام كافة بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافةً إلى التعامل مع الشائعات والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة.