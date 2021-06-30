شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق التميمي تفتح أحدث فروعها في مدينة أملج على شاطئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أسواق التميمي عن افتتاح أحدث فروعها على ضفاف البحر الأحمر بمدينة أملج الساحلية، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالعزيز الجهني، والعديد من المدعوين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية. يقع الفرع الجديد، الذي تم اختيار موقعه بعناية فائقة، في منطقة «أملج سكوير»، التي تضم علامات تجارية متميزة مثل مطاعم البيك وماكدونالدز وغيرها من متاجر الماركات العالمية، مما يخلق وجهة تسوق مثالية لكل من السكان المحليين والسياح لمدينة أملج، التي تُعد بمثابة جزر المالديف في المملكة. ويتميز فرع أسواق التميمي الجديد الواقع في هذه المنطقة السياحية الخلابة بمزيج يعكس الثقافة والتراث الثري للمملكة مع ديكور أنيق، وبالإضافة إلى المتعة التي سيحظى بها المتسوقون خلال التسوق والتجول بالمكان هناك الكثير من العروض في جميع الأقسام خلال الافتتاح الكبير. إن سياسة أسواق التميمي التوسعية ما زالت مستمرة في المنطقة الغربية؛ حيث يُعد متجر أملج الجديد هو الفرع السابع في المنطقة والـ74 على مستوى المملكة، بالإضافة إلى 12 موقعًا تخدم بفخر مقاهي ستاربكس. إن الأطعمة الطازجة هي محور التركيز في أسواق التميمي؛ حيث يحصل المتسوقون لدينا على عروض وفيرة من الفواكه والخضروات الطازجة بأسعار رائعة، بالإضافة إلى انجذابهم لمشاهدة الألوان والروائح الشهية لمنتجات التميمي التي تحضر طازجة. من جهته، صرّح عبد العزيز التميمي، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، قائلًا: «عند تسوقك في أسواق التميمي ستجد العديد من العناصر المفضلة لديك بأسعار مخفضة، وستكتشف أيضًا ألوانًا ونكهات من حول العالم في متجر واحد». وأضاف: «يتميز قسم الحياة الصحية لدينا بمجموعة رائعة من المنتجات الطبيعية والعضوية والخالية من الغلوتين التي ستنال إعجاب العديد من العائلات المهتمة بالصحة، والتي تستمتع بهذه الوجهة المطلة على البحر الأحمر». وتتميز أسواق التميمي في أملج بابتكارات أخرى، مثل خدمة «Click & Collect» للتجارة الإلكترونية؛ حيث يمكن للعملاء التسوق عبر الإنترنت واستلام طلباتهم بكل سهولة متى كان ذلك مناسبًا لهم، وأوضح التميمي: «تُعد خدمة Click & Collect في التميمي مثالية للعائلات للحصول على الوجبات الخفيفة واللازمة لقضاء يوم ممتع على الشاطئ مسبقًا، حيث يمكن للمتسوقين عبر الإنترنت الطلب على www.Shop.tamimimarkets.com أو على هواتفهم الذكية عن طريق تنزيل تطبيق التميمي في متجر Apple’sAppStore أو Google Play». من جانبه، أوضح بوبي راجندران، المدير العام لأسواق التميمي، أن هناك العديد من الابتكارات الحديثة التي يمكن أن تُرى وتُجرّب في متجرنا الجديد؛ حيث يتميز فرع أملج بالأطعمة الطازجة من ميروس، وهي علامة تجارية ذات أسعار جذابة وعالية الجودة متخصصة في الفواكه المجففة والمكسرات والتوابل، كما تقدم ميروس أيضًا منتجات سابقة التعبئة موفرة للوقت لمن هم في عجلة من أمرهم. وأضاف راجندران: «يقدّر العملاء والمتسوقون لدينا معايير أسواق التميمي من حيث الجودة العالية ونظافة المتجر والخدمة الودودة، ولكننا اكتسبنا أيضًا سمعة طيبة لقيمة كبيرة من حيث مساعدة المتسوقين على توفير المزيد عبر علامتنا التجارية أسواق التميمي منذ عام 1979». وتدعو أسواق التميمي المتسوقين للاشتراك في برنامج الولاء «ثماري»، وهو برنامج مجاني يقدم استردادًا نقديًا عن طريق منح نقاط على المشتريات وتقديم صفقات حصرية لأعضاء البرنامج. جدير بالذكر أن متجر أسواق التميمي الجديد في أملج، مثل جميع مواقع أسواق التميمي، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أسرته المتنامية من المتسوقين المخلصين.