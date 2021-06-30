شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء الموافق 30-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.46 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع رابع تعاملات البنوك الصباحية، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، ومصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الاهلى المصرى ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 212.02 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 212.02 ريال بما يعادل 56.53$ سعر الذهب عيار 22بنحو 194.35 ريال بما يعادل 51.82$ سعر الذهب عيار 21بنحو 185.52 ريال بما يعادل 49.47$ سعر الذهب عيار 18بنحو 159.02 ريال بما يعادل 42.40$ سعر الذهب عيار 14بنحو 123.68 ريال بما يعادل 32.98$ سعر الذهب عيار 12بنحو 106.01 ريال بما يعادل 28.27$ سعر أوقية الذهببنحو 6,594 ريال بما يعادل 1,758$ سعر جنيه الذهببنحو 1,484 ريال بما يعادل 395.75$ سعر كيلو الذهببنحو 212,018 ريال بما يعادل 56,534$