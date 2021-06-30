شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 30-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء الموافق 30-6-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع رابع تعاملات البنوك الصباحية، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، ومصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الاهلى المصرى ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.14 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.11 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.