شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المتقدمة للبتروكيماويات" تُوصي بتوزيع 65 هللة للسهم عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.5 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية يوم تداول 19 أغسطس المُقبل، على أن يتم صرف الأرباح في 30 أغسطس المُقبل.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2021، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بمبلغ وقدره 562.8 مليون ريال، أي ما يعادل مبلغ وقدره 2.60 ريال للسهم الواحد وتمثل 26% من القيمة الاسمية للأسهم.

جدير بالذكر أن المتقدمة حققت صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 104 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة حصة الارباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 187%.