شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستسلم للضغوط السلبية – تحليل – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل 40 سنت ليستقر السهم على سعر 53.86 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 54.57، ليستهدف مستوى الدعم المهم 52.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط