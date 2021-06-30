شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل 72 سنت ليستقر على سعر 230.37 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 231.75، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 226.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط