شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يعاود الانخفاض – تحليل – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ثري إم (MMM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 198.30، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.24% بما يعادل 47 سنت ليستقر السهم على سعر 196.03 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 198.30، ليستهدف مستوى الدعم 187.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط