شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مورجان ستانلي (MS) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.35% بما يعادل 2.94 نقطة ليستقر على سعر 90.64 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 88.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 94.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد