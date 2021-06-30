شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 30-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولات السهم السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.51% ليخسر السهم نحو 40 سنت ويستقر على سعر 78.10 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 80.15، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 73.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط