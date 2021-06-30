شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب ذروة أسبوع قبل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع المسجل بالأمس ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 92.16 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.07 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.00 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 92.19 نقطة.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع اقتراب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وكأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف من تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

من المنتظر أن تعزز بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة المنتظر صدورها هذا الأسبوع ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات ، كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 12:15 غرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 555 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 978 ألف وظيفة فى أيار/مايو.