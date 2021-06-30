شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بقيادة شركات صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأدنى مستوى فى أسبوع ، على وشك تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا فى أوروبا ،وقاد الخسائر الهبوط الحاد فى معظم أسهم شركات صناعة السيارات.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى 451.23 نقطة الأدنى منذ 21 حزيران/يونيو الجاري ، وحقق المؤشر ارتفاعا خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3% بعد خسارة بنسبة 0.6% فى الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، على وشك تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، بعد هبوط حاد فى سهم شركة بورش ،والذي تصدر قائمة الشركات الخاسرة فى أوروبا خلال التعاملات الصباحية.

يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق الأسهم العالمية ، لمخاوف حيال انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،وهو ما أجبر بعض الحكومات الكبرى فى أسيا إلى تشديد قيود الإغلاق مرة أخرى.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,300.52 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.9 %.