شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية أطفال: 5 أطعمة يوصى بها للرضع أهمها البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمعية تطوير صناعة الدواجن، أن الأطباء المتخصصين في العالم لديهم توصيات واضحة لبناء غذائي سليم للأطفال وبداية من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة الشباب.

وأوضحت جمعية تطوير صناعة الدواجن، في بيان لها أن موقع توداي نشر توصيات الأخصائية لتغذية الأطفال الدكتورة "تانيا آلتمان" رئيس رئيسة تحرير مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "رعاية طفلك"، عن الأغذية التي يجب أن تضمنها الأم في غذاء الرضع الذي تعده بالمنزل منذ الشهر السادس من العمر.

شملت القائمة التي أعدتها الدكتورة "آلتمان" البيض، الآفوكادو، السمك المطهو، وزبدة المكسرات، والخضروات. وتقول دكتورة آلتمان أن الفكرة التقليدية عن تجنب المكسرات والبيض والسمك لاحتمالات الحساسية خاطئة، فتناول الطفل لتلك الأغذية مبكرا يقلل احتمالات تحسسه مستقبلا، على أن يتم تناول كل صنف تدريجيا لاختبار عدم وجود تحسس منه.

يذكر أن البيض والخضروات من بين تلك القائمة هما الأرخص والأكثر إتاحة لمختلف الطبقات ومستويات الدخل.