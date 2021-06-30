شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر مستجدات وتحديث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 في مصر، وفق المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 661.70 جنيه.

عيار 21 : 772 جنيها.

عيار 24 : 882.25 جنيه.

الجنيه الذهب: 6176 جنيها.

أونصة الذهب 1755 دولار.

يحوم الذهب حول أدنى مستوى في شهرين الأربعاء 30 يونيو إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1757.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 أبريل عند 1749.20 دولار أمس الثلاثاء، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1757.80 دولار.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8% منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي ألأميركي صوب التشديد النقدي. لكنها مرتفعة 2.9% في الربع الجاري.