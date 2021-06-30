شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم 30-6-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-6-2021، انخفاضه لليوم الرابع مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية للبنوك الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.56جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.57جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى بنك البركة سجل 18.60جنيه للشراء، و18.79جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 18.54جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.55جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت بعض أسعار العملات اليوم، ليرتفع سعر الدولار بقيمة "قرش واحد" أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ 18.56 للشراء، 18.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.57 للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.55 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.56 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.57 جنيه.

18.70 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.73 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.56 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.60 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.63 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.