شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الراجحي" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 3.5 مليار ريال عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.5 مليار ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 2.5 مليار مليون سهم، بواقع 1.4 ريال للسهم، بما نسبته 14% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 6 يوليو المُقبل، على أن يتم صرف الأرباح 14 يوليو المُقبل.

يُشار إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 2.5 مليار ريال، بحصة تبلغ 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 4.8 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.7% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى.