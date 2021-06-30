شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة تفتتح مركزاً جديداً للسيدات بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز رياضي اكسبرس جديد للسيدات منخفض التكلفة في مدينة الرياض، وذلك بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو الجاري

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المركز الذي سيكون تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- ليديز إكسبرس"، على طريق ديراب، حي المروة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 900 متر مربع.

وأشارت الشركة إلى أن المركز سيعمل بنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة. كما سيكون ممكن رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الاندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة بلغ 135 مركزاً، هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجام حققت صافي خسائر بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي والإيجارات بمقدار 49.12 مليون ريال ويمثل 24.85% بسبب إغلاق الأندية والصالات الرياضية في المملكة من 5 فبراير 2021 حتى 6 مارس 2021 كإجراء احترازي للتغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا.