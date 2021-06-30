شكرا لقرائتكم خبر عن "أميانتيت" توقع اتفاقية إعادة جدولة تسهيلات ائتمانية بـ 268 مليون ريال مع بنك "البلاد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة اتفاقية التسهيلات المصرفية الإسلامية مع بنك البلاد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إعادة جدولة مبلغ التسهيلات بالكامل بقيمة 268 مليون ريال.

وأرجعت الشركة أسباب إعادة جدولة التمويل إلى الرغبة في تمكين الشركة من تحسين وتنظيم التدفقات النقدية وإدارة عملياتها التشغيلية بشكل أفضل والتي تتناسب مع فترة التسهيلات الجديدة البالغة 10 سنوات وتخفيض العمولات البنكية السنوية من سايبور +3.25% إلى سايبور +1.5%.

وأشارت الشركة إلى أن حد البيع الآجل بعد الجدولة سيكون بمبلغ 268 مليون ريال (غير دوار) (جديد) ولمدة 10 سنوات شاملة سنتين فترة سماح يسدد على أقساط نصف سنوية وسداد الأرباح بشكل نصف سنوي خلال فترة السماح (على ألا يتعدى سداد أخر قسط 31 ديسمبر 2031).

كذلك يصبح حد البيع الآجل/ اعتمادات المشاركة جزئي بمبلغ 80 مليون ريال يتاح للشركة من خلال أي مبلغ يتم سداده من الحد الأساسي وبما لا يتجاوز 30% من إجمالي الحد لتمويل احتياجات رأس المال العامل من خلال الشراء المباشر للمواد الخام والمصروفات الرأسمالية لأغراض الصيانة أو اصدار اعتمادات مشاركة بالاطلاع، مؤجل (داخلي، خارجي) ولفترة اجمالية لا تتعدى 12 شهر شاملة فترة تأجيل المورد.

وقالت الشركة، إن عملية إعادة الجدولة سيكون لها أثراً إيجابياً بتعزيز أداء الشركة خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.345 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 131.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من العام 2021 إلى عدم تكوين بعض المخصصات في الربع الحالي كتلك التي تم تكوينها في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 63.3 مليون ريال، مثل مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة في الذمم المدينة قصيرة الأجل بقيمة 28.5 مليون ريال، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (تحت الإجراء القانوني) بقيمة 30.2 مليون ريال سعودي.

كذلك سجلت الشركة أرباحاً بمبلغ 32.2 مليون ريال في الربع الأول كنتيجة لتسجيل أرباح محاسبية مقابل خصومات تسوية لبعض الالتزامات القائمة لدى بعض البنوك بمبلغ 19.79 مليون ريال، بالإضافة لتسجيل أرباح مسجلة نتيجة بيع كامل الحصص المستثمرة في شركة أميتك المغرب بمبلغ 12.41 مليون ريال سعودي.