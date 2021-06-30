شكرا لقرائتكم خبر عن "تكوين" تنتهي من رسملة جزء من ديونها بقيمة 53 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن الانتهاء من رسملة جزء من ديون الشركة يبلغ 53 مليون ريال، حسب القوائم المالية الأولية كما في 31 مايو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، أنه بذلك يصبح رأسمال شركة مصنع الأنسجة المتطورة بعد تلك الزيادة 184.8 مليون ريال بدلا من 131.8 مليون ريال، وبالتالي أصبح عدد الحصص التي سوف يتم بيعها 123.360 ألف حصة بدلا من 92.260 ألف حصة.

وكانت تكوين قد أعلنت، في وقت سابق من يونيو الجاري، عن صدور ترخيص الاستثمار الصناعي من وزارة الاستثمار لشركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف" باسم أصحاب المنشأة (شركة جوفو وشركة تكوين).

يُذكر أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة، في يونيو 2020، وذلك لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة "إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين"، بمبلغ 307.5 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن تكوين حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 18.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وذلك بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض ايرادت المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات.